Азербайджан в I полугодии сократил добычу конденсата на 5,9%

Добыча газового конденсата в Азербайджане в I-ом полугодии 2022 года составила 2 млн 536,2 тыс. тонн, что на 5,9% ниже показателя аналогичного периода 2021 года, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" источник на нефтегазовом рынке.

В общем объеме нефтедобычи в Азербайджане на долю конденсата в отчетный период пришлось 15,4%, остальные 84,6% или 13 млн 938,01 тыс. тонн составила нефть (спад на 3,8%).

Как сообщалось, добыча газового конденсата в Азербайджане в 2021 году составила 5 млн 342,1 тыс. тонн (спад на 27,2%), нефти - 29 млн 238,6 тыс. тонн (спад на 3,6%).

Основную долю добываемого в Азербайджане газоконденсата обеспечивает месторождение Шах-Дениз, с которого данная продукция в полном объеме направляется на экспорт по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. Рост добычи конденсата связан с постепенным увеличением объема газодобычи на месторождении Шах-Дениз.

Н.Аббасова