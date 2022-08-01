Новая Зеландия расширила санкции против РФ

Власти Новой Зеландии сообщили в понедельник, что расшили санкции против России из-за спецоперации на Украине, меры вводятся против ряда предприятий ВПК, компаний "СОГАЗ" и "РЖД".

"Санкции вводятся против страховой компании "СОГАЗ", компании "РЖД" и против оборонных предприятий, занимающихся разработкой, производством и испытаниями военной техники для ВС России", - отмечается в заявлении МИД Новой Зеландии.

Санкции Новой Зеландии против России включают "широкий спектр мер, включая запрет на поездки, замораживание активов, запрет на проведение финансовых операций и на прибытие в страну морских и воздушных судов. Они также запрещают физическим и юридическим лицам Новой Зеландии предоставлять товары и услуги ВС России, ее оборонным предприятиям, на которые распространяются санкции.