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Дальнее зарубежье 01.08.2022 11:42

На юго-западе Франции принимают противопожарные меры в связи с третьей «волной» аномальной жары

Во французском департаменте Жиронда (юго-запад страны) спустя несколько дней после беспрецедентных пожаров, уничтоживших более 20 тыс. гектаров леса, вновь объявлена высокая, "красная" степень пожарной опасности, сообщает Le Journal du dimanche.

По решению местной префектуры этот режим действует с понедельника и "до особого распоряжения". Причина - метеорологические условия. Накануне национальная метеорологическая служба "Метео-Франс" предупредила о высокой пожароопасности в связи с третьей "волной" аномальной жары во Франции, которую ожидают на этой неделе.

По данным метеослужбы, с понедельника ожидается повышение температуры по всей стране выше нормы для данного периода. Во многих местах она превысит 35 градусов. На юго-западе страны температура может достигнуть 39 градусов.

Беспокойство местных властей вызывает возобновившийся в воскресенье пожар в соседнем департаменте Ланды на границе с Жирондой, который уже уничтожил 150 гектаров соснового леса и пока не взят пожарными под контроль.

"Красная" степень опасности предполагает, в частности, что ни люди, ни любые транспортные средства не могут находиться в лесу с 14:00 до 22:00. В это же время действует запрет на лесозаготовительные и лесохозяйственные работы, а также на спортивные и иные мероприятия в лесу.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПОЖАРЫ, ОПАСНОСТЬ


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