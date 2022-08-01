ASCO ведет переговоры с ЕБРР о кредите - Джаббаров

ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (ASCO) ведет переговоры с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о привлечении кредита, сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

«ASCO и ЕБРР в настоящее время проводят переговоры (о кредите – ИФ). Эти переговоры находятся на финальной стадии», - сказал Джаббаров в интервью азербайджанскому телеканалу «Real TV».

Министр не уточнил размер кредита, но отметил, что он будет на значительную сумму. «Данный кредит будет предоставлен без государственных гарантий», - сказал он.

Джаббаров добавил, что кредитные средства планируется направить на расширение флота ASCO, развитие судостроительного завода и др. мероприятия. «Все это будет увязано с целями правительства Азербайджана по расширению транспортно-логистических возможностей страны с учетом текущих реалий», - подчеркнул министр экономики.

Азербайджан является членом ЕБРР с 1992 года. За период сотрудничества банк утвердил выделение Азербайджану кредитов 3,544 млрд евро для реализации 181 проекта. В настоящее время активный портфель банка по Азербайджану включает 33 проектов, на которые было выделено 814 млн евро (по состоянию на 31 мая 2022 года - ИФ-Аз).

А.Азизов