«ASAN Xidmet» направит более 500 тыс. манатов на ремонт своих центров

Государственное агентство по обслуживанию граждан и социальным инновациям при президенте Азербайджана (ASAN Xidmet) привлекло ООО «İDEAL DİZAYN OFFİCE» к проведению текущих ремонтных работ в ряде центров «ASAN xidmət». Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным сайта www.tender.gov.az, с обществом заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 522,7 тыс. манатов. Э.Шафиев

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