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Бизнес и законодательство 01.08.2022 11:52

Ненефтяной экспорт Азербайджана в 2026г составит $5 млрд - Джаббаров

Ненефтяной экспорт Азербайджана к 2027 году достигнет $5 млрд, заявил министр экономики Микаил Джаббаров.

«В 2018 году наш ненефтяной экспорт составлял $1,7 млрд, в 2020г - $1,9 млрд, в 2021г – около $2,7 млрд. В 2026 году он должен достигнуть объема в $5 млрд. Т.е. за 9 лет (2018-2026гг) экспорт должен утроиться, по сравнению с 2021 годом – удвоиться. Это амбициозная цель», - сказал Джаббаров в интервью азербайджанскому телеканалу «Real TV».

По его словам, параллельно с увеличением объема ненефтяного экспорта важной задачей является его диверсификация по структуре и по географии. «На сегодня 60% нашего ненефтяного экспорта приходится на три страны – Турцию, Россию и Грузию. При этом, если в прошлые годы лидером являлась Россия, то сегодня в лидеры вышла Турция», - отметил он.

Джаббаров подчеркнул, что в настоящее время меняется и структура ненефтяного экспорта. «На сегодня почти 60% ненефтяного экспорта – это продукция промышленности», - добавил министр.

А.Азизов

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Тэги: ЭКСПОРТ, НЕНЕФТЯНОЙ, ПРОГНОЗЫ


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