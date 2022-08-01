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Происшествия 01.08.2022 11:58

Пограничники Азербайджана в июле задержали 19 нарушителей госграницы

Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана в июле 2022 года задержали 19 человек за нарушение государственной границы республики, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ГПС.

В целом, в июле были пресечены 27 попыток незаконного пересечения госграницы, 21 из них были совершены гражданами Азербайджана. На контрольно-пропускных пунктах в 19 случаях 19 человек были задержаны с поддельными документами, также в 531 случае за нарушение правил пограничного режима задержаны 580 человек.

В результате проведенных мер по борьбе с преступностью, были задержаны объявленные ранее в розыск 239 человек. Кроме этого, также пресечены попытки выезда из страны 516 лиц, которым запрещено покидать Азербайджан, а также въезда 15 лиц, которым запрещен въезд в страну.

«В рамках мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков азербайджанские пограничники изъяли в общей сложности 145 кг 455 грамм наркотиков и 16197 психотропных таблеток. Сотрудники ГПС в результате мер по противодействию незаконной контрабанде изъяли у правонарушителей имущества и предметов в общей сложности на 2 млн 440 тыс. 591 манат, в том числе 2 пистолета, ружье, прибор ночного видения, 5 патронов, кинжал и золотые ювелирные изделия», - подчеркивает Служба.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ГПС, СТАТИСТИКА, НАРУШИТЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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