ИВ Баку отбирает подрядчиков на осуществление ряда работ

ООО «Капитальное строительство и ремонт города Баку» (структура Исполнительной власти Баку) отбирает подрядчиков для осуществления ремонтно-строительных работ и работ по благоустройству.
С этой целью общество объявило три тендера.
Первый тендер предусматривает осуществление работ по благоустройству в парках Баку.
Второй тендер предусматривает осуществление работ по ремонту, реконструкции и благоустройству на тротуарах, во дворах, парках и садах столицы.
Третий тендер включает продолжение работ по капремонту и восстановлению административного здания ИВ Баку.
Стоимость участия в первых двух тендерах составляет 2 тыс. манатов, в третьем – 1 тыс. манатов.
Тендерные предложения компаний принимаются до 17:00 12 сентября 2022 года.
Тендерные процедуры вскрытия предложений состоятся 13 сентября в 12:00, 11:00 и 14:00 соответственно.
Э.Шафиев
Главы МИД, экономики и транспорта Азербайджана, Турции и Узбекистана обсудят в Ташкенте расширение сотрудничества
Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле своих позиций со стороны ВС Армении на границе и НВФ в Карабахе
Минобороны сообщило об интенсивном обстреле своих позиций со стороны ВС Армении на границе
Пограничники Азербайджана в июле задержали 19 нарушителей госграницы
Число случаев COVID-19 в мире превысило 577,3 млн - университет Хопкинса
Азербайджанские шахматисты уверенно стартовали на Олимпиаде в Ченнаи
MIDA направит 13,6 млн манатов на строительство жилых зданий в ЖК Сумгайыт-2
ИВ Имишли направит более 560 тыс. манатов на капремонт дорог в селах, где проживают семьи шехидов II Карабахской войны
Глава государства заложил фундамент семиэтажного бизнес-центра в Сумгайыте
В Тегеране не исключают проведения в скором времени нового раунда переговоров по восстановлению СВПД
На юго-западе Франции принимают противопожарные меры в связи с третьей «волной» аномальной жары
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
ВТБ (Азербайджан) поддержал проект «Летнего университета для молодых лидеров»
Яркие условия Yelo Bank для бизнесменов
Caspian Energy Club возобновил свою деятельность в Казахстане
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ