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Инфраструктура и тендеры 01.08.2022 12:08

ИВ Баку отбирает подрядчиков на осуществление ряда работ

ООО «Капитальное строительство и ремонт города Баку» (структура Исполнительной власти Баку) отбирает подрядчиков для осуществления ремонтно-строительных работ и работ по благоустройству.

С этой целью общество объявило три тендера.

Первый тендер предусматривает осуществление работ по благоустройству в парках Баку.

Второй тендер предусматривает осуществление работ по ремонту, реконструкции и благоустройству на тротуарах, во дворах, парках и садах столицы.

Третий тендер включает продолжение работ по капремонту и восстановлению административного здания ИВ Баку.

Стоимость участия в первых двух тендерах составляет 2 тыс. манатов, в третьем – 1 тыс. манатов.

Тендерные предложения компаний принимаются до 17:00 12 сентября 2022 года.

Тендерные процедуры вскрытия предложений состоятся 13 сентября в 12:00, 11:00 и 14:00 соответственно.

Э.Шафиев

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Тэги: ИВ, ТЕНДЕРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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