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01.08.2022 12:14

ВТБ (Азербайджан) поддержал проект «Летнего университета для молодых лидеров»

При поддержке ВТБ (Азербайджан) прошел «Летний университет для молодых лидеров». Проект призван всесторонне развивать лидерские компетенции и расширять кругозор активной молодежи.

В рамках университета банк организовал для молодых лидеров тренинг на тему «Тренды цифровизации на финансовых рынках и применение инноваций». На мероприятии будущим профессиональным управленцам рассказали о текущей ситуации с цифровизацией на финансовых рынках Азербайджана, мировом опыте, современных тенденциях и перспективах развития в данной сфере.

Организаторы предложили участникам интеллектуальные игры, тренинги и развлекательную программу, а представители правительства и общественных организаций выступили перед студентами с приветственными словами.

«Профессиональное развитие молодежи – один из приоритетов ВТБ (Азербайджан). Банк активно поддерживает тренинги по финансовой грамотности и Олимпиады для учащихся азербайджанских школ, а также организовывает летние стажировки. Это расширяет компетенции студентов, которые планируют продолжить свою карьеру в финансовом секторе, и позволяет молодым специалистам сделать первые шаги на выбранном пути. Мы считаем, что подобные образовательные мероприятия играют важную роль для получения опыта и дальнейшего карьерного роста молодых людей», - отметила начальник отдела рекламы, маркетинга и специальных проектов ВТБ (Азербайджан) Кристина Даньялова.

В текущем году на участие в «Летнем университете молодых лидеров» подали заявки более 2,4 тысяч студентов. Из них 100 человек прошли отбор и стали участниками проекта.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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