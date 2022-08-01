Главы МИД, экономики и транспорта Азербайджана, Турции и Узбекистана обсудят в Ташкенте расширение сотрудничества

Министры иностранных дел, экономики (торговли) и транспорта Азербайджана, Турции и Узбекистана 2 августа проведут первую трехстороннюю встречу в Ташкенте.
«Первая встреча министров иностранных дел, торговли и транспорта Азербайджана, Турции и Узбекистана состоится 2 августа в Ташкенте», - сообщила пресс-служба турецкого МИД.
По информации ведомства, данный трехсторонний формат направлен на расширение координации и сотрудничества по вопросам, которые находятся в общей повестке дня этих трех стран, особенно Срединного транспортного коридора Восток-Запад, проходящий через Каспий.
Н.Аббасова
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