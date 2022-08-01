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Внешняя политика 01.08.2022 12:25

Главы МИД, экономики и транспорта Азербайджана, Турции и Узбекистана обсудят в Ташкенте расширение сотрудничества

Министры иностранных дел, экономики (торговли) и транспорта Азербайджана, Турции и Узбекистана 2 августа проведут первую трехстороннюю встречу в Ташкенте.

«Первая встреча министров иностранных дел, торговли и транспорта Азербайджана, Турции и Узбекистана состоится 2 августа в Ташкенте», - сообщила пресс-служба турецкого МИД.

По информации ведомства, данный трехсторонний формат направлен на расширение координации и сотрудничества по вопросам, которые находятся в общей повестке дня этих трех стран, особенно Срединного транспортного коридора Восток-Запад, проходящий через Каспий.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, УЗБЕКИСТАН, МИНИСТРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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