Главы МИД, экономики и транспорта Азербайджана, Турции и Узбекистана обсудят в Ташкенте расширение сотрудничества

Министры иностранных дел, экономики (торговли) и транспорта Азербайджана, Турции и Узбекистана 2 августа проведут первую трехстороннюю встречу в Ташкенте.

«Первая встреча министров иностранных дел, торговли и транспорта Азербайджана, Турции и Узбекистана состоится 2 августа в Ташкенте», - сообщила пресс-служба турецкого МИД.

По информации ведомства, данный трехсторонний формат направлен на расширение координации и сотрудничества по вопросам, которые находятся в общей повестке дня этих трех стран, особенно Срединного транспортного коридора Восток-Запад, проходящий через Каспий.

Н.Аббасова