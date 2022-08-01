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СНГ 01.08.2022 15:24

Сердар Бердымухамедов ушел в отпуск спустя несколько месяцев после избрания президентом Туркменистана

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов с 1 августа ушел в отпуск, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Как ранее сообщалось, в июле глава государства на прошедшем по итогам шести месяцев года расширенном заседании кабинета министров объявил о выходе в отпуск членов руководительского корпуса страны в период с 1 августа по 1 сентября, во время которого они смогут отдохнуть в Авазе, Арчмане, Йылысуве и других здравницах Туркменистана.

Президент в этот период также будет находиться в трудовом отпуске, отмечает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Сердар Бердымухамедов был избран президентом Туркменистана в марте 2022 года.

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ОТПУСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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