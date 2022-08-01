Сердар Бердымухамедов ушел в отпуск спустя несколько месяцев после избрания президентом Туркменистана

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов с 1 августа ушел в отпуск, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Как ранее сообщалось, в июле глава государства на прошедшем по итогам шести месяцев года расширенном заседании кабинета министров объявил о выходе в отпуск членов руководительского корпуса страны в период с 1 августа по 1 сентября, во время которого они смогут отдохнуть в Авазе, Арчмане, Йылысуве и других здравницах Туркменистана.

Президент в этот период также будет находиться в трудовом отпуске, отмечает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Сердар Бердымухамедов был избран президентом Туркменистана в марте 2022 года.