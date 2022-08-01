Пама римский посетит Казахстан 13-15 сентября

Папа римский Франциск прибудет в Казахстан с государственным визитом 13-15 сентября, сообщила пресс-служба казахстанского президента. "По приглашению президента Касым-Жомарта Токаева Папа Римский Франциск посетит Казахстан с государственным визитом 13-15 сентября 2022 года", - говорится в распространенном в понедельник сообщении. В рамках визита у понтифика запланированы встречи с высшим руководством страны, а также участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий, добавили в пресс-службе.

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