РФ предложит Турции снизить импортные пошлины на российскую металлопродукцию

Правительство РФ ведет подготовку межправсоглашения с Турцией, в рамках которого турецкой стороне будет предложено снизить импортные пошлины на российскую металлопродукцию, заявил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании по вопросам развития металлургического комплекса у президента РФ.
"Ведется подготовка межправсоглашения с Турцией, в рамках которого формируем предложения по снижению ввозных пошлин на поставки нашей металлопродукции", - сказал он.
Эта работа идет в рамах мер по облегчению доступа на новые рынки для российского экспорта, пояснил Мантуров.
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