РФ предложит Турции снизить импортные пошлины на российскую металлопродукцию

Правительство РФ ведет подготовку межправсоглашения с Турцией, в рамках которого турецкой стороне будет предложено снизить импортные пошлины на российскую металлопродукцию, заявил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании по вопросам развития металлургического комплекса у президента РФ.

"Ведется подготовка межправсоглашения с Турцией, в рамках которого формируем предложения по снижению ввозных пошлин на поставки нашей металлопродукции", - сказал он.

Эта работа идет в рамах мер по облегчению доступа на новые рынки для российского экспорта, пояснил Мантуров.