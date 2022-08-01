Украина получила от ЕС 500 млн евро из нового пакета финпомощи, ждет еще 500 млн евро во вторник

Украина получила 500 млн евро макрофинансовой помощи от Европейского союза и ожидает поступления аналогичной суммы 2 августа, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. "Европейский союз направил Украине 1 млрд евро исключительной макрофинансовой помощи. Первый транш в 500 млн евро уже зачислен на счет НБУ (Нацбанка Украины - ИФ). Поступления второго транша ожидаем завтра", - написал Шмыгаль в своем телеграм-канале. Премьер уточнил, что средства помогут в финансировании первоочередных бюджетных нужд. Как сообщалось ранее, Евросоюз в июле утвердил выделение Киеву 1 млрд евро первого транша новой макрофинансовой помощи. Весь объем финпрограммы оценивается в 9 млрд евро. Новая программа макрофинансовой помощи ЕС является уже седьмой по счету. Заключительный транш по предыдущей, шестой, программе Киев получил в мае, общий объем программы составил 1,2 млрд евро.

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