«Дочка» Oxfam планирует размещение облигаций на 1 млн манатов для расширения микрокредитования в Азербайджане

НБКО «Финансы для развития» (İnkisaf ucun maliyye) планирует размещение облигаций на 1 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» на Бакинской фондовой бирже (БФБ).

Эмиссия разделена на 10 тыс. облигаций номиналом в 100 манат за ценную бумагу.

Срок обращения облигаций – 24 месяца, ставка купона – 12% годовых (купонная выплата будет осуществляться каждые 30 дней.

Андеррайтером размещения облигаций выступит ЗАО «Инвестиционная компания AzFinance».

НБКО привлеченные от размещения средства планирует направить на расширение микрокредитования и на получение прибыли.

НБКО лицензию на деятельность в качестве НБКО получило в апреле 2003 года. Уставный капитал НБКО равен 300 тыс. манатов, его единственным акционером является британская компания Oxfam.

Кредитный портфель общества на 31 декабря 2021 года равен около 11,3 млн манатов. Прибыль за 2021 года составила 276,287 тыс. манатов.

Р.Ахмедов