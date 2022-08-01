Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

29.07 $/bbl +/- WTI 98.62 +2.20 Brent 103.97 +2.14

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 01.08.2022 15:22

«Дочка» Oxfam планирует размещение облигаций на 1 млн манатов для расширения микрокредитования в Азербайджане

НБКО «Финансы для развития» (İnkisaf ucun maliyye) планирует размещение облигаций на 1 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» на Бакинской фондовой бирже (БФБ).

Эмиссия разделена на 10 тыс. облигаций номиналом в 100 манат за ценную бумагу.

Срок обращения облигаций – 24 месяца, ставка купона – 12% годовых (купонная выплата будет осуществляться каждые 30 дней.

Андеррайтером размещения облигаций выступит ЗАО «Инвестиционная компания AzFinance».

НБКО привлеченные от размещения средства планирует направить на расширение микрокредитования и на получение прибыли.

НБКО лицензию на деятельность в качестве НБКО получило в апреле 2003 года. Уставный капитал НБКО равен 300 тыс. манатов, его единственным акционером является британская компания Oxfam.

Кредитный портфель общества на 31 декабря 2021 года равен около 11,3 млн манатов. Прибыль за 2021 года составила 276,287 тыс. манатов.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: НБКО, ОБЛИГАЦИИ, ЭМИССИЯ


Похожие новости


Finca Azerbaycan планирует размещение облигаций на 10 млн манатов TBC Kredit планирует размещение облигаций на 1 млн манатов TBC Kredit разместила облигации на 3 млн манатов TBC Kredit планирует эмиссию облигаций на 3 млн манатов НБКО Embafinans планирует размещение облигаций на 1,5 млн манатов Акционеры FinEx Kredit в январе обсудят новую эмиссию облигаций

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az