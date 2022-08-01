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ТЭК 01.08.2022 15:29

Нефть дешевеет на слабых статданных из Китая

Нефтяные котировки снижаются в понедельник после публикации слабых статданных о деловой активности в Китае.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:10 подешевели на $1,30 (1,25%) - до $102,67 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизились на $1,64 (1,66%) - до $96,98 за баррель.

В прошлую пятницу Brent подорожала на 2,1%, WTI - на 2,3%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июле неожиданно упал ниже 50 пунктов - отметки, отделяющей рост деловой активности от снижения. Падение обусловлено беспокойством предприятий по поводу вспышек заболеваемости коронавирусом в некоторых городах страны, а также прогнозами ухудшения экономической ситуации в мире.

"Китай уже столкнулся с трудностями, мягко говоря, в плане достижения цели относительно экономического роста в этом году, и ослабление активности в перерабатывающем секторе снова не внушает оптимизма", - отметил аналитик Oanda Крейг Эрлам.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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