ANAMA в июле очистило от мин и боеприпасов около 7 тыс. га территории

Национальное агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) в июле очистило от мин и неразорвавшихся боеприпасов почти 7 тыс. га, говорится в сообщении Нацагентства, распространенном в понедельник.
В ходе операций по разминированию, проведенных в Тертере, Агдаме, Физули, Шуше, Губадлы, Джабраиле и Зангилане с 1 по 31 июля было обнаружено и обезврежено 578 противопехотных мин, 105 противотанковых мин и 1028 неразорвавшихся боеприпасов.
В результате от мин и неразорвавшихся боеприпасов была очищена территория в 6903 га.
Э.Шафиев
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