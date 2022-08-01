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Карабах 01.08.2022 15:39

ANAMA в июле очистило от мин и боеприпасов около 7 тыс. га территории

Национальное агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) в июле очистило от мин и неразорвавшихся боеприпасов почти 7 тыс. га, говорится в сообщении Нацагентства, распространенном в понедельник.

В ходе операций по разминированию, проведенных в Тертере, Агдаме, Физули, Шуше, Губадлы, Джабраиле и Зангилане с 1 по 31 июля было обнаружено и обезврежено 578 противопехотных мин, 105 противотанковых мин и 1028 неразорвавшихся боеприпасов.

В результате от мин и неразорвавшихся боеприпасов была очищена территория в 6903 га.

Э.Шафиев

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Тэги: ANAMA, РАЗМИНИРОВАНИЕ, ИЮЛЬ


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