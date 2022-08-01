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Дальнее зарубежье 01.08.2022 16:12

Еврокомиссия приступила к выплате 1 млрд евро макрофинансовой помощи Украине

Еврокомиссия (ЕК) объявила в понедельник о выделении первой половины в 500 млн евро первого транша макрофинансовой помощи ЕС Украине в 1 млрд евро.

Вторая половина в 500 млн евро будет выплачена во вторник, 2 августа, сообщили в Брюсселе.

"Эта выплата 1 млрд евро является первой частью нашего пакета макрофинансовой помощи в размере 9 млрд евро, чтобы помочь Украине удовлетворить ее чрезвычайные финансовые потребности", - приводятся в коммюнике ЕК слова исполнительного заместителя председателя Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса.

"В то же время мы тесно сотрудничаем со странами-членами ЕС и нашими международными партнерами над следующими шагами по восстановлению Украины в долгосрочной перспективе", - добавил зампред ЕК.

Он заверил, что "ЕС предоставит всю политическую, финансовую, военную и гуманитарную поддержку, необходимую для оказания помощи Украине и ее народу (...) - столько, сколько потребуется".

В Брюсселе напоминают, что решение об этой новой макроэкономической помощи было принято Европейским парламентом и Советом ЕС 12 июля 2022 года. Она является первой частью исключительного пакета макрофинансовой помощи в 9 млрд евро, объявленной в сообщении ЕК от 18 мая 2022 года и одобренной Европейским советом 23-24 июня 2022 года.

В Еврокомиссии поясняют, что этот миллиард евро дополняет уже предоставленную ЕС помощь, включая чрезвычайный заем на сумму 1,2 млрд евро, выделенный в первой половине года. В совокупности общий объем оказанной Украине макрофинансовой помощи с начала российской спецоперации достигнет 2,2 млрд евро.

"Средства макрофинансовой помощи предоставлены Украине в виде долгосрочных кредитов на льготных условиях", - говорится в коммюнике.

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