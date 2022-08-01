Геополитические проблемы не мешают восстановлению международного туризма - UNWTO

Международный туризм в январе-мае 2022 года восстановился почти наполовину по сравнению с допандемийным 2019 годом, следует из данных Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).
"Международный туризм продолжает активно восстанавливаться после пандемии коронавируса, несмотря на серьезные экономические и геополитические проблемы. За пять месяцев 2022 года в международном туризме наблюдался значительный рост: было зарегистрировано почти 250 млн международных прибытий, это втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года, а также 46% от числа прибытий в 2019 году", - говорится в сообщении организации.
Согласно данным UNWTO, Европа приняла с января по май на 350% больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года. Причем в апреле на католическую Пасху рост составил 458%. Отмечается, что рост турпотока связан с высоким спросом на путешествия внутри Европы, а также отменой всех ограничений на поездки в большинстве стран.
В Северной и Южной Америке количество международных прибытий выросло более чем в два раза (плюс 112%).
Тем не менее, сообщает UNWTO, на восстановление также влияют слабые показатели 2021 года, поэтому в целом количество прибытий в Европе, а также в Северной и Южной Америке остается ниже уровня 2019 года на 36% и 40% соответственно.
Турпоток на Ближнем Востоке вырос за пять месяцев 2022 года на 157%, в странах Африки - на 156%. При этом из-за эффекта низкой базы в 2021 году показатели турпотока остаются ниже на 54% и 50% соответственно, чем в 2019 году. В Азиатско-Тихоокеанском регионе количество прибытий почти удвоилось (плюс 94%), но это на 90% ниже, чем в 2019 году, поскольку границы некоторых стран все еще остаются закрытыми для туристов.
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