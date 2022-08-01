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Байден призывает РФ показать готовность к работе с США по контролю над вооружениями

Россия, по мнению Вашингтона, должна показать готовность возобновить работу с США по контролю над ядерными вооружениями, говорится в заявлении президента США Джо Байдена, распространенном в понедельник Белым домом.

"Моя администрация готова оперативно провести переговоры по новой системе контроля над вооружениями, призванной заменить СНВ-III, когда срок его действия истечет в 2026 году. Но для переговоров требуется добросовестный партнер", - говорится в нем.

"В этом контексте Россия должна продемонстрировать, что она готова возобновить работу с Соединенными Штатами по контролю над ядерными вооружениями", - отмечается в заявлении.

Кроме того, в заявлении Байдена говорится, что "Китай также несет ответственность: в рамках ДНЯО - как государство, обладающее ядерным оружием, и как постоянный член Совбеза ООН".

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