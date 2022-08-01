БММТП потратит 5 млн манатов на создание комплексной системы безопасности

Бакинский морской международный торговый порт (БММТП) закупит у «Magal Security systems Ltd» единую комплексную систему безопасности и оборудование. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» согласно данным сайта www.tender.gov.az, с обществом заключен контракт, сумма которого составляет 5,1 млн манатов. Э.Шафиев

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