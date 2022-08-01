Иран просит для своих авиакомпаний полеты в РФ по пятой «свободе воздуха»

Авиационные власти Ирана просят разрешения для своих авиакомпаний выполнять рейсы в РФ по пятой "свободе воздуха", следует из меморандума между авиавластями двух стран, подписанного в конце июля в Тегеране.

Пятая "свобода воздуха", согласно международному воздушному праву, позволяет выполнять полеты между двумя иностранными государствами при условии, что конечным пунктом назначения будет страна авиакомпании. Иранская сторона предлагает развивать такие перевозки в пункты назначения за пределами и внутри РФ, говорится в меморандуме (опубликован на сайте Росавиации). Детали договоренности по каждому маршруту "могут быть согласованы позднее, в течение трех месяцев после получения официального запроса".

Вместе с тем авиавласти России и Ирана договорились об увеличении числа пассажирских рейсов между странами - с 28 до 35 в неделю. Назначенные авиакомпании от обеих стран смогут выполнять полеты между Москвой и Тегераном с частотой 21 рейс в неделю, между другими пунктами - по 14 рейсов (от Ирана выбраны Тегеран, Исфахан, Мешхед, Решт, от РФ - Санкт-Петербург, Астрахань, Казань, Уфа, Сочи). При этом грузовые рейсы назначенные перевозчики смогут совершать без каких-либо ограничений с использованием любого типа воздушного судна, сказано в документе.