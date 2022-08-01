Баку и Ташкент обсудили взаимные инвестиции и наращивание товарооборота

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в понедельник встретился в Ташкенте с вице-премьером, министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшидом Ходжаевым. «Мы обсудили развитие экономических связей, взаимных инвестиций, увеличение товарооборота, а также возможности расширения сотрудничества в сферах промышленности», - написал Джаббаров в своем твиттере по итогам встречи. Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».