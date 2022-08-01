Иран технически способен создать ядерное оружие, но не собирается это делать - Эслами

Иран с технической точки зрения обладает всем необходимым, чтобы создать ядерное оружие, однако делать это не планирует, заявил глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами.
"Иран, если говорить о технических аспектах, имеет все необходимое, чтобы создать ядерное оружие, однако мы такое делать не планируем", - приводит в понедельник его слова агентство ЭФЭ.
Эти заявления прозвучали на фоне сообщений о возможном возобновлении переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
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