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Регион 01.08.2022 19:00

Иран технически способен создать ядерное оружие, но не собирается это делать - Эслами

Иран с технической точки зрения обладает всем необходимым, чтобы создать ядерное оружие, однако делать это не планирует, заявил глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами.

"Иран, если говорить о технических аспектах, имеет все необходимое, чтобы создать ядерное оружие, однако мы такое делать не планируем", - приводит в понедельник его слова агентство ЭФЭ.

Эти заявления прозвучали на фоне сообщений о возможном возобновлении переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

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Тэги: ИРАН, АТОМ, ВОЗМОЖНОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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