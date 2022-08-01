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Бизнес и законодательство 01.08.2022 20:03

Производитель чая Lipton уходит из России, производство прекратится к концу 2022г

Международная чайная компания Ekaterra уходит из России "из-за текущей операционной среды", сообщается в ее пресс-релизе.

"Это означает, что Ekaterra намерена прекратить производство чая марок Lipton, Saito и Brooke Bond в России к концу 2022 года, вскоре после этого прекратятся и продажи", - уточняется в сообщении.

Ekaterra - один из крупнейших мировых производителей чая. В портфеле компании находятся 34 бренда, в том числе PG tips, Pukka, T2, TAZO и Lipton. В начале 2022 года компания Unliver, которая владела Ekaterra, завершила продажу своего чайного подразделение фонду CVC Capital Partners VIII. Сумма сделки составила 4,5 млрд евро.

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