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Бизнес и законодательство 01.08.2022 17:47

Баку и Ташкент подписали ряд документов по итогам заседания МПК

В Ташкенте в понедельник состоялось 11-ое заседание азербайджано-узбекистанской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству.

Азербайджанскую делегацию на заседании возглавлял министр экономики Микаил Джаббаров.

«Имеются широкие возможности для укрепления связей в сферах промышленности, энергетики, инвестиций, малого и среднего бизнеса, торговли, транспортно-транзитных и других сферах. Мы проинформировали наших коллег о потенциале освобожденных от оккупации территорий (Карабах и В.Зангезур – ИФ), пригласили компании из Узбекистана воспользоваться благоприятной инвестиционной и деловой средой нашей страны», - написал Джаббаров на своей странице в Facebook.

По итогам заседания были подписаны: итоговой протокол заседания, меморандумы между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (KOBİA) и уполномоченным по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства при президенте Узбекистана, Агентством по развитию экономических зон Азербайджана и Ассоциацией «Узбекпаксаноат» (Создана для реформирования и развития шелковой промышленности Узбекистана – ИФ), а также между вышеупомянутым агентством и Ассоциацией Узтекстильпром (Ассоциация предприятий текстильной и швейно-трикотажной промышленности Узбекистана – ИФ).

Э.Шафиев

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, МПК, МЕМОРАНДУМЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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