БФБ освободила до 2024г от платы эмитентов, акции которых впервые включены в листинг

Бакинская фондовая биржа (БФБ) объявила об освобождении от уплаты с 1 августа 2022 года до 31 декабря 2023 года платы за листинг с компаний, акции которых впервые включены в листинг.

В информации биржи отмечается, что целью этой меры является поощрение рынка ценных бумаг.

«Эта льгота нацелена на рост числа акционерных обществ, включенных в листинг, а также на повышение рыночной капитализации БФБ», - подчеркивается в информации.

Р.Ахмедов