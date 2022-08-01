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Финансы 01.08.2022 17:51

БФБ освободила до 2024г от платы эмитентов, акции которых впервые включены в листинг

Бакинская фондовая биржа (БФБ) объявила об освобождении от уплаты с 1 августа 2022 года до 31 декабря 2023 года платы за листинг с компаний, акции которых впервые включены в листинг.

В информации биржи отмечается, что целью этой меры является поощрение рынка ценных бумаг.

«Эта льгота нацелена на рост числа акционерных обществ, включенных в листинг, а также на повышение рыночной капитализации БФБ», - подчеркивается в информации.

Р.Ахмедов

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Тэги: ЛИСТИНГ, ПЛАТА, ЛЬГОТА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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