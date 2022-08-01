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Регион 01.08.2022 17:54

Высокопоставленные дипломаты Армении и РФ провели консультации в Ереване

Армяно-российские межмидовские консультации по тематике международных структур, действующих на европейском континенте, прошли в понедельник в Ереване, сообщает пресс-служба МИД Армении.

Консультации прошли под руководством заместителей министра иностранных дел Армении Паруйра Оганнисяна и Ваге Геворкяна и заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко.

"Был обсужден широкий спектр вопросов, касающихся деятельности международных структур. Стороны отметили важность дальнейшего взаимодействия по вопросам, представляющим взаимный интерес. Была констатирована обоюдная готовность к продолжению практики проведения межмидовских консультаций в русле союзнического взаимодействия", - говорится в сообщении.

По завершении консультаций министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял замминистра иностранных дел РФ Грушко.

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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, МИД, КОНСУЛЬТАЦИИ


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