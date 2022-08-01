В Индии подтвердили смерть человека в результате заражения оспой обезьян, это первый случай в Азии

Индийские власти в понедельник подтвердили, что причиной смерти в минувшую субботу 22-летнего гражданина Индии стало заражение оспой обезьян, сообщили западные СМИ.
Это первый подтвержденный случай смерти человека в Азии в результате заражения оспой обезьян. Ранее сообщалось о пяти летальных исходах в странах Африки и по одному - в Европе и в Бразилии.
Гражданин Индии прибыл в индийский штат Керала 21 июля из ОАЭ. За день до возвращения в Индию анализы показали у него наличие оспы обезьян, однако он не обращался за помощью в больницу вплоть до 26 июля, когда у него начались жар и утомление.
Позднее власти штата изолировали 21 человека, кто контактировал с зараженным. Однако медики не выявили симптомов болезни ни у одного из контактировавших с больным.
СМИ уточняют, что всего в Индии выявили не менее пяти случаев заражения людей оспой обезьян.
Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах.
23 июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение оспы обезьян среди людей чрезвычайной ситуацией в международном здравоохранении. Всего ВОЗ зафиксировала более 18 тыс. случаев заражения людей этим заболеванием в 78 странах. Большинство случаев приходится на Европу.
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