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Здравоохранение 01.08.2022 18:30

В Индии подтвердили смерть человека в результате заражения оспой обезьян, это первый случай в Азии

Индийские власти в понедельник подтвердили, что причиной смерти в минувшую субботу 22-летнего гражданина Индии стало заражение оспой обезьян, сообщили западные СМИ.

Это первый подтвержденный случай смерти человека в Азии в результате заражения оспой обезьян. Ранее сообщалось о пяти летальных исходах в странах Африки и по одному - в Европе и в Бразилии.

Гражданин Индии прибыл в индийский штат Керала 21 июля из ОАЭ. За день до возвращения в Индию анализы показали у него наличие оспы обезьян, однако он не обращался за помощью в больницу вплоть до 26 июля, когда у него начались жар и утомление.

Позднее власти штата изолировали 21 человека, кто контактировал с зараженным. Однако медики не выявили симптомов болезни ни у одного из контактировавших с больным.

СМИ уточняют, что всего в Индии выявили не менее пяти случаев заражения людей оспой обезьян.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах.

23 июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение оспы обезьян среди людей чрезвычайной ситуацией в международном здравоохранении. Всего ВОЗ зафиксировала более 18 тыс. случаев заражения людей этим заболеванием в 78 странах. Большинство случаев приходится на Европу.

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Тэги: ИНДИЯ, ОСПА, ЖЕРТВА

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