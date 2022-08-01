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Дальнее зарубежье 01.08.2022 18:40

Глава итальянской клиники сообщил об улучшении состояния госпитализированного Чубайса

Состояние бывшего спецпредставителя президента РФ Анатолия Чубайса, госпитализированного на Сардинии, улучшается, заявил директор клиники "Матер Ольбия" Марчелло Джаннико в понедельник.

"Ему лучше, мы проводим некоторые рутинные анализы", - приводит слова Джаннико итальянского агентство Adnkronos.

При этом глава клиники подчеркнул, что не собирается рассказывать прессе о том, какой диагноз поставили Чубайсу.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал печальной новостью госпитализацию бывшего спецпредставителя президента РФ Анатолия Чубайса, но сообщил, что не владеет деталями, связанными с его состоянием.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ЧУБАЙС, САМОЧУВСТВИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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