Адвокат Саакашвили сообщил о намерении подзащитного уйти из грузинской политики

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили намерен уйти из грузинской политики и полностью сконцентрироваться на сохранении своего здоровья, заявил адвокат Валерий Гелбахиани.
"Состояние здоровья Михаила Саакашвили крайне тяжелое, и сегодня речь идет о спасении его жизни. В беседе со мной он (Саакашвили) заявил, что намерен уйти из грузинской политики и полностью сконцентрироваться на сохранении своего здоровья", - сказал адвокат в понедельник журналистам.
Он сообщил, что защита экс-президента и родственники работают над тем, чтобы Саакашвили отсрочили срок исполнения наказания и направили на лечение заграницу.
В партии Саакашвили "Единое национальное движение" (ЕНД) заявили журналистам, что не знают о его планах уйти из политики. Председатель ЕНД Никанор Мелия предположил, что заявление адвоката Гелбахиани является "тактическим ходом".
Между тем председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил в понедельник журналистам, что "общество устало от нескончаемых разговорах о здоровье Саакашвили". "Саакашвили ничем не отличается от других заключенных, и никаких исключений по отношению к нему не будет", - сказал Кобахидзе.
1 августа должен был состояться очередной процесс над Саакашвили по делу о растрате государственных средств в особо крупных размерах, но суд был отложен в связи с состоянием здоровья экс-президента.
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