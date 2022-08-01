Нефть ускорила падение на статданных из Китая, Brent ниже $100 за баррель

Цены на нефть ускорили падение вечером в понедельник, трейдеры оценивают слабые данные о деловой активности в Китае и ждут заседания ОПЕК+.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:40 упали в цене на $4,05 (3,9%) - до $99,92 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени рухнули на $5,31 (5,38%) - до $93,31 за баррель.

В прошлую пятницу Brent подорожала на 2,1%, WTI - на 2,3%.