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ТЭК 01.08.2022 18:56

Нефть ускорила падение на статданных из Китая, Brent ниже $100 за баррель

Цены на нефть ускорили падение вечером в понедельник, трейдеры оценивают слабые данные о деловой активности в Китае и ждут заседания ОПЕК+.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:40 упали в цене на $4,05 (3,9%) - до $99,92 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени рухнули на $5,31 (5,38%) - до $93,31 за баррель.

В прошлую пятницу Brent подорожала на 2,1%, WTI - на 2,3%.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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