ЕС призывает стороны противостояния в Косово к спокойствию

Евросоюз и государства-члены внимательно и с обеспокоенностью следят за развитием событий на севере Косово, заявил в понедельник Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Все, кто вовлечен в происходящее, должны сохранять спокойствие. И любое нескоординированное, одностороннее действие подорвет стабильность и безопасность на местах и может помешать свободному перемещению граждан. Этого нельзя допускать", - сказал Стано на брифинге в Брюсселе.

"Единственным решением для урегулирования спорных ситуаций, в частности этого последнего спора, могут стать диалог и переговоры. И только они", - подчеркнул он.

Пресс-секретарь Борреля сообщил, что Европейский союз остается в контакте с Косово и Сербией. Он координирует с НАТО и международными партнерами, в частности США, действия, направленные на снижение напряженности.

"Высокий представитель (ЕС по иностранным делам Боррель) связывался с партнерами от обеих сторон. Он добился того, чтобы меры, спровоцировавшие эти волнения, были перенесены. Речь идет о том, чтобы найти решения и избежать повторения такой напряженности", - сказал Стано.

По его словам, все сложные вопросы между Сербией и Косово должны рассматриваться через диалог при содействии Европейского союза. "Это важно для местного населения, это важно для европейской перспективы балканских стран", - отметил представитель Борреля.

Отвечая на вопрос о перспективах возможного диалога, он заявил, что в Брюсселе рассчитывают, что обе стороны найдут почву для согласия. "В противном случае мы бы не предпринимали всех этих усилий. Мы умножим эти наши усилия, чтобы убедить наших партнеров, что настал момент сесть за стол переговоров с целью вместе найти решения, консенсус", - объяснил пресс-секретарь.