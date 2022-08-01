Эксперты техкомитета ОПЕК+ прогнозируют на 2023г профицит нефти в 0,5 млн б/с

Эксперты техкомитета ОПЕК+ прогнозируют, что в 2023 году на рынке нефти по базовому сценарию будет наблюдаться профицит в размере 0,5 млн б/с, следует из прогноза, подготовленного к заседанию комитета, назначенного на 2 августа.

По базовому сценарию прогнозируется рост спроса на нефть на 2,7 млн б/с - до 103 млн б/с, а предложение вырастет на 2,4 млн б/с - до 103,5 млн б/с, соответственно, профицит составит 0,5 млн б/с. Коммерческие запасы нефти стран ОПЕК+ к концу 2023 году будут на 18 млн барр. ниже среднего уровня за 2015-2019 гг. (референтный уровень сделки ОПЕК+).

Для расчетов предполагается, что добыча нефти странами ОПЕК+ вырастет с 47,1 млн б/с в 2022 году до 47,9 млн б/с в 2023 году, при этом производство стран ОПЕК в прогнозе принимается за 30,6 млн б/с - уровень августа 2022 года.

По низкому сценарию, где заложен рост и спроса, и предложения нефти на 2 млн б/с, профицит ожидается в 1,3 млн б/с, а коммерческие запасы стран ОЭСР к концу 2023 года окажутся на 203 млн барр. выше референтного уровня.

Высокий сценарий, предполагающий рост потребления нефти в 2023 году на 2,8 млн б/с, а рост предложения на 2,7 млн б/с, означает профицит в объеме 0,4 млн б/с, а уровень коммерческих запасов нефти - на 93 млн барр. ниже референтного.