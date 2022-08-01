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Макроэкономика 01.08.2022 20:51

Золото продолжает дорожать после лучшей недели с марта

Цены на золото снова растут в понедельник, завершив минувшую неделю максимальным подъемом с марта, пишет MarketWatch.

Котировки декабрьских контрактов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) в ходе торгов поднимаются на 0,3% - до $1787,80 за унцию. На прошлой неделе котировки подскочили на 3,2%, хотя по итогам июля золото подешевело на 1,4%.

Серебро с поставкой в августе растет в цене на 0,5% и стоит $20,25 за унцию.

Недавнее ралли драгметаллов вызвано ожиданиями, что Федрезерв может замедлить темпы повышения процентной ставки на фоне проблем в американской экономике, отмечают аналитики.

"Если такие ожидания не оправдаются, нас ждет новый обвал акций, особенно акций роста, и золота", - предупреждает стратег рынка драгметаллов в Kinesis Money Руперт Роулинг.

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Тэги: ЗОЛОТО, ЦЕНА, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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