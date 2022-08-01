Иран с марта блокирует заключение соглашения по восстановлению СВПД - Блинкен

Власти Ирана с марта не желают или не могут принять соглашение, которое бы восстановило действие Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Хотя Иран публично высказался в пользу соблюдения всеми сторонами СВПД, с марта Иран либо не желает, либо не может согласиться на сделку для достижения этой цели", - сказал он, выступая на конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия.

Блинкен подчеркнул, что восстановление действия СВПД было бы лучшим развитием событий для США, Ирана и всего мира.

Он также заявил, что КНДР продолжает развивать "незаконную" ядерную программу. "В то время, как мы собрались здесь сегодня, Пхеньян продолжает подготовку к седьмому ядерному испытанию", - отметил госсекретарь.