Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

29.07 $/bbl +/- WTI 98.62 +2.20 Brent 103.97 +2.14

Погода в Баку

  ночь день

Регион 01.08.2022 21:10

Иран с марта блокирует заключение соглашения по восстановлению СВПД - Блинкен

Власти Ирана с марта не желают или не могут принять соглашение, которое бы восстановило действие Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Хотя Иран публично высказался в пользу соблюдения всеми сторонами СВПД, с марта Иран либо не желает, либо не может согласиться на сделку для достижения этой цели", - сказал он, выступая на конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия.

Блинкен подчеркнул, что восстановление действия СВПД было бы лучшим развитием событий для США, Ирана и всего мира.

Он также заявил, что КНДР продолжает развивать "незаконную" ядерную программу. "В то время, как мы собрались здесь сегодня, Пхеньян продолжает подготовку к седьмому ядерному испытанию", - отметил госсекретарь.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ИРАН, АТОМ, КРИТИКА


Похожие новости


Иран с марта блокирует заключение соглашения по восстановлению СВПД - Блинкен США изучают предложение Борреля по возобновлению СВПД - госдеп Президент Ирана предупредил США и Израиль о жестком ответе на любые действия против Тегерана Байден видит смысл в переговорах о возвращении в соглашение по иранскому атому Начало нового раунда переговоров по снятию санкций с Ирана запланировано на эту неделю, заявили в Тегеране Боррель заявил, что договорился с главой иранского МИД о возобновлении в ближайшие дни переговоров Ирана и США

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az