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Дальнее зарубежье 01.08.2022 20:55

Макрон обсудил с Зеленским помощь Украине, приветствовал отплытие судна с зерном

Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре в понедельник с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил намерение французской стороны продолжать оказывать поддержку этой стране.

"Президент республики расспросил президента Зеленского о его военных, гуманитарных и экономических потребностях", - говорится в сообщении Елисейского дворца по итогам этих переговоров.

В коммюнике также говорится, что Макрон "подтвердил решимость Франции продолжать поддержку украинских вооруженных сил".

Канцелярия французского президента также отметила, что он "приветствовал отплытие сегодня из порта Одессы первого корабля с украинскими зерновыми".

"Он также указал, что европейские усилия по экспорту украинского зерна наземными и речными путями будут продолжаться в рамках коридоров солидарности", - сообщил Елисейский дворец.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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