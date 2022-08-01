Макрон обсудил с Зеленским помощь Украине, приветствовал отплытие судна с зерном

Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре в понедельник с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил намерение французской стороны продолжать оказывать поддержку этой стране.

"Президент республики расспросил президента Зеленского о его военных, гуманитарных и экономических потребностях", - говорится в сообщении Елисейского дворца по итогам этих переговоров.

В коммюнике также говорится, что Макрон "подтвердил решимость Франции продолжать поддержку украинских вооруженных сил".

Канцелярия французского президента также отметила, что он "приветствовал отплытие сегодня из порта Одессы первого корабля с украинскими зерновыми".

"Он также указал, что европейские усилия по экспорту украинского зерна наземными и речными путями будут продолжаться в рамках коридоров солидарности", - сообщил Елисейский дворец.