Макрон обсудил с Зеленским помощь Украине, приветствовал отплытие судна с зерном

Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре в понедельник с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил намерение французской стороны продолжать оказывать поддержку этой стране.
"Президент республики расспросил президента Зеленского о его военных, гуманитарных и экономических потребностях", - говорится в сообщении Елисейского дворца по итогам этих переговоров.
В коммюнике также говорится, что Макрон "подтвердил решимость Франции продолжать поддержку украинских вооруженных сил".
Канцелярия французского президента также отметила, что он "приветствовал отплытие сегодня из порта Одессы первого корабля с украинскими зерновыми".
"Он также указал, что европейские усилия по экспорту украинского зерна наземными и речными путями будут продолжаться в рамках коридоров солидарности", - сообщил Елисейский дворец.
Байрамов заявил Донфрид о недопустимости присутствия армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана
Информация о стрельбе по армянским НВФ в Карабахе не соответствует действительности - Минобороны Азербайджана
Саудовская Аравия в июле экспортировала рекордный объем нефти за последние два года
Баку и Ташкент подготовят «дорожную карту» создания совместного инвестфонда
Боррель: Увеличены закупки трубопроводного газа из Норвегии, Алжира и Азербайджана
Азербайджан возглавил женский зачет Олимпиады в Ченнаи
В Индии подтвердили смерть человека в результате заражения оспой обезьян, это первый случай в Азии
ГААД получит 10,1 млн манатов на строительство автодороги в Уджарском районе
MIDA направит 13,6 млн манатов на строительство жилых зданий в ЖК Сумгайыт-2
ИВ Имишли направит более 560 тыс. манатов на капремонт дорог в селах, где проживают семьи шехидов II Карабахской войны
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
ВТБ (Азербайджан) поддержал проект «Летнего университета для молодых лидеров»
Яркие условия Yelo Bank для бизнесменов
Caspian Energy Club возобновил свою деятельность в Казахстане
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ