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ТЭК 01.08.2022 21:43

Боррель: Увеличены закупки трубопроводного газа из Норвегии, Алжира и Азербайджана

Европе предстоит пережить трудную зиму с замедлением экономического роста, признал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Европе грозит настоящий шторм: цены на энергоносители растут, экономический рост замедляется, приближается зима", - написал он в понедельник в своем блоге.

По словам Борреля, Евросоюзу в определенной мере удалось справиться с общим сокращением доли российского импорта газа с 40% в начале года до сегодняшних примерно 20%. Это достигнуто в основном за счет увеличения закупок СПГ, доля использования которого удвоилась с 19% до 37%. Увеличены и закупки трубопроводного газа из Норвегии, Алжира и Азербайджана.

"Но суровая правда заключается в том, что этой зимой мы приближаемся к пределу того, сколько дополнительного газа мы можем купить из нероссийских источников. Таким образом, основная часть должна будет приходиться на экономию энергии, т. е. сокращение спроса", - подчеркивает он.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС сожалеет о том, что после 2014 года Европа не создала "настоящего энергетического союза ЕС", построенного на диверсификации поставок и сокращении доли в них России, на инвестировании в энергоэффективность и возобновляемые источники.

"На этот раз ставки еще выше: мы не можем позволить себе повторить ту же ошибку", - заявил он.

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Тэги: ЕВРОПА, ГАЗ, ВОЗМОЖНОСТИ


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