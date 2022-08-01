Боррель: Увеличены закупки трубопроводного газа из Норвегии, Алжира и Азербайджана

Европе предстоит пережить трудную зиму с замедлением экономического роста, признал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"Европе грозит настоящий шторм: цены на энергоносители растут, экономический рост замедляется, приближается зима", - написал он в понедельник в своем блоге.
По словам Борреля, Евросоюзу в определенной мере удалось справиться с общим сокращением доли российского импорта газа с 40% в начале года до сегодняшних примерно 20%. Это достигнуто в основном за счет увеличения закупок СПГ, доля использования которого удвоилась с 19% до 37%. Увеличены и закупки трубопроводного газа из Норвегии, Алжира и Азербайджана.
"Но суровая правда заключается в том, что этой зимой мы приближаемся к пределу того, сколько дополнительного газа мы можем купить из нероссийских источников. Таким образом, основная часть должна будет приходиться на экономию энергии, т. е. сокращение спроса", - подчеркивает он.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС сожалеет о том, что после 2014 года Европа не создала "настоящего энергетического союза ЕС", построенного на диверсификации поставок и сокращении доли в них России, на инвестировании в энергоэффективность и возобновляемые источники.
"На этот раз ставки еще выше: мы не можем позволить себе повторить ту же ошибку", - заявил он.
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