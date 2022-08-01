Додон считает нужным провести в Молдове досрочные выборы, если проблема с ценами на газ не решится

Бывший президент Молдовы Игорь Додон считает, что в Молдавии необходимо провести досрочные президентские и парламентские выборы в случае, если нынешняя власть не решит проблему с ценами на газ.
"В августе Молдавия заплатит рекордную цену за природный газ - почти 1459 долларов США за тысячу кубометров. А это значит, что тариф для бытовых потребителей за кубометр газа существенно превысит 30 леев (полтора евро)", - написал Додон в понедельник в соцсетях.
По его словам, "в этих условиях президент Майя Санду или премьер-министр Наталья Гаврилица должны отбросить свою гордость и срочно отправиться в Москву, чтобы договориться о гораздо более низкой цене на природный газ - как это делает в эти дни руководство Венгрии, страна-член Евросоюза, которая покупает российский газ по гораздо более выгодной стоимости, чем наша страна".
В противном случае, считает Додон, "должны быть организованы досрочные президентские и парламентские выборы, а новая власть (. . .) должна в несколько раз снизить импортную цену на газ и значительно уменьшить тарифы для конечных потребителей".
Ранее в понедельник глава правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан сообщил, что закупочная цена газа от "Газпрома" для Молдавии повысится с $980 за тысячу кубических метров в июле до $1458,5 в августе.
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