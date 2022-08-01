Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

29.07 $/bbl +/- WTI 98.62 +2.20 Brent 103.97 +2.14

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 01.08.2022 22:49

Додон считает нужным провести в Молдове досрочные выборы, если проблема с ценами на газ не решится

Бывший президент Молдовы Игорь Додон считает, что в Молдавии необходимо провести досрочные президентские и парламентские выборы в случае, если нынешняя власть не решит проблему с ценами на газ.

"В августе Молдавия заплатит рекордную цену за природный газ - почти 1459 долларов США за тысячу кубометров. А это значит, что тариф для бытовых потребителей за кубометр газа существенно превысит 30 леев (полтора евро)", - написал Додон в понедельник в соцсетях.

По его словам, "в этих условиях президент Майя Санду или премьер-министр Наталья Гаврилица должны отбросить свою гордость и срочно отправиться в Москву, чтобы договориться о гораздо более низкой цене на природный газ - как это делает в эти дни руководство Венгрии, страна-член Евросоюза, которая покупает российский газ по гораздо более выгодной стоимости, чем наша страна".

В противном случае, считает Додон, "должны быть организованы досрочные президентские и парламентские выборы, а новая власть (. . .) должна в несколько раз снизить импортную цену на газ и значительно уменьшить тарифы для конечных потребителей".

Ранее в понедельник глава правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан сообщил, что закупочная цена газа от "Газпрома" для Молдавии повысится с $980 за тысячу кубических метров в июле до $1458,5 в августе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МОЛДОВА, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, МНЕНИЕ


Похожие новости


Додон заявляет, что дело в отношении него возбуждено по заказу президента Санду

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az