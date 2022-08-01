Баку и Ташкент подготовят «дорожную карту» создания совместного инвестфонда

Азербайджан и Узбекистан договорились в кратчайшие сроки разработать и утвердить «дорожную карту» по организации деятельности совместного инвестиционного фонда, а также начать разработку соответствующего межправительственного соглашения.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» такая договоренность была достигнута в понедельник в Ташкенте на встрече министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова и вице-премьера, министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшида Ходжаева.
«В ходе встречи были обсуждены вопросы наращивания двустороннего сотрудничества в инвестиционной, торгово-экономической сфере, транспорте и логистике», - отмечает министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.
За последние пять лет количество созданных в Узбекистане совместных предприятий с азербайджанским капиталом увеличилось в 4 раза - до 243. В свою очередь, в Азербайджане осуществляют деятельность 70 предприятий с участием узбекского капитала.
Стороны договорились активизировать усилия по своевременной и качественной реализации 87 совместных проектов и торговых контрактов на сумму свыше $500 млн в нефтегазовой отрасли, химической промышленности, текстильной сфере и сельском хозяйстве.
Кроме того, в ходе диалога стороны подтвердили намерения продолжить реализацию инициативы по созданию совместного инвестиционного Фонда, в связи с чем договорились в кратчайшие сроки разработать утвердить «дорожную карту» по организации его деятельности, а также начать разработку соответствующего межправительственного соглашения.
«В ходе обсуждения перспектив укрепления транспортно-логистических связей, стороны договорились активизировать взаимодействие в рамках межправительственного соглашения о международном автомобильном сообщении между Узбекистаном и Азербайджаном, а также ускорить перевозку вагонов с товарами для Узбекистана через Каспийское море на паромах «ASCO», - подчеркивается в информации.
Кроме этого, стороны обсудили перспективы расширения межрегионального сотрудничества, в том числе организацию выставки национальных товаров в ноябре 2022 года в Ташкенте, а также проведение первого Форума регионов Узбекистана и Азербайджана, с предварительной подготовкой пакета инвестиционных проектов, а также конкретных предложений по развитию сотрудничества между регионами двух стран.
Н.Аббасова
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