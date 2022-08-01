Байрамов заявил Донфрид о недопустимости присутствия армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с заместителем госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид нормализацию отношений с Арменией.
«В ходе телефонного разговора 1 августа состоялся обмен мнениями относительно текущей ситуации по постконфликтной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией», - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
Байрамов представил позицию Азербайджана по обеспечению мира и прогресса в регионе, в том числе открытия коммуникаций, делимитации границы между двумя странами, важности начала переговоров по будущему мирному договору.
«Министр отметил, что стороны полностью должны исполнять свои обязательства. В связи с этим, было подчеркнуто, что, вопреки обязательствам, предусмотренным в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года, армянские вооруженные формирования не были полностью выведены с территории Азербайджана (Карабахский регион Азербайджана – ИФ) и отмечена недопустимость этого», - отмечается в информации.
В ходе разговора Байрамов и Донфрид обсудили также дальнейшие шаги по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, вопросы региональной повестки, другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
Р.Ахмедов
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