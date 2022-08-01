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Внешняя политика 01.08.2022 22:33

Байрамов заявил Донфрид о недопустимости присутствия армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с заместителем госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид нормализацию отношений с Арменией.

«В ходе телефонного разговора 1 августа состоялся обмен мнениями относительно текущей ситуации по постконфликтной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией», - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Байрамов представил позицию Азербайджана по обеспечению мира и прогресса в регионе, в том числе открытия коммуникаций, делимитации границы между двумя странами, важности начала переговоров по будущему мирному договору.

«Министр отметил, что стороны полностью должны исполнять свои обязательства. В связи с этим, было подчеркнуто, что, вопреки обязательствам, предусмотренным в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года, армянские вооруженные формирования не были полностью выведены с территории Азербайджана (Карабахский регион Азербайджана – ИФ) и отмечена недопустимость этого», - отмечается в информации.

В ходе разговора Байрамов и Донфрид обсудили также дальнейшие шаги по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, вопросы региональной повестки, другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Р.Ахмедов

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Тэги: БАЙРАМОВ, ДОНФРИД, ПЕРЕГОВОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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