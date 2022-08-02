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ТЭК 02.08.2022 11:05

Азербайджан и Турция обсуждают проведение второго энергетического форума

Азербайджан и Турция обсуждают проведение второго энергетического форума.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» данный вопрос обсуждался 1 августа в Баку на встрече замминистра энергетики Азербайджана Эльнура Солтанова и замминистра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслана Байрактара.

По данным Минэнерго, стороны на встрече также обсудили сотрудничество в энергетической сфере, совместные региональные энергопроекты, шаги по увеличению поставок газа в связи с ростом потребностей на него в регионе.

Собеседники также коснулись вопроса обмена электроэнергией между Азербайджаном и Турцией, экспорта электроэнергии в Европу посредством Зангезурского коридора и др. проекты в этом направлении.

Первый азербайджано-турецкий энергетический диалог состоялся в декабре 2021 года в Баку.

Р.Ахмедов

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЭНЕРГЕТИКА, ФОРУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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