Посол РФ в Индии заявляет о существенном росте экспорта российской нефти в эту страну

Россия кратно нарастила поставки энергоресурсов в Индию, с мая вышла на второе место среди экспортеров нефти в страну, заявил посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов.
"В каких-то конкретных случаях, наверное, проблемы возникают, но в целом я подтверждаю, что экспорт энергоносителей из России в Индию кратно возрос за последние месяцы", - сказал Алипов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).
По статистике на май, Россия вышла на второе место по поставкам в Индию нефти, нарастив долю в импорте страны с 2 до 17%, отметил посол.
По статистике за июль наблюдается выравнивание средневзвешенного долгосрочного спроса и равновесной взаимовыгодной цены, сообщил он.
Алипов подчеркнул, что о реальных тенденциях можно будет судить в более продолжительной перспективе, однако "есть все основания полагать, что они и далее будут положительными, поскольку это отвечает интересам обеих стран".
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