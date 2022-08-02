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ТЭК 02.08.2022 11:27

Посол РФ в Индии заявляет о существенном росте экспорта российской нефти в эту страну

Россия кратно нарастила поставки энергоресурсов в Индию, с мая вышла на второе место среди экспортеров нефти в страну, заявил посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов.

"В каких-то конкретных случаях, наверное, проблемы возникают, но в целом я подтверждаю, что экспорт энергоносителей из России в Индию кратно возрос за последние месяцы", - сказал Алипов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

По статистике на май, Россия вышла на второе место по поставкам в Индию нефти, нарастив долю в импорте страны с 2 до 17%, отметил посол.

По статистике за июль наблюдается выравнивание средневзвешенного долгосрочного спроса и равновесной взаимовыгодной цены, сообщил он.

Алипов подчеркнул, что о реальных тенденциях можно будет судить в более продолжительной перспективе, однако "есть все основания полагать, что они и далее будут положительными, поскольку это отвечает интересам обеих стран".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: РОССИЯ, ИНДИЯ, НЕФТЬ, ЭКСПОРТ


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