В Карабахе на противопехотной мине подорвались три азербайджанских сапера

На территории Физулинского района Азербайджана (Карабахский экономический район страны) трое сотрудников саперной компании, занимающейся разминированием, подорвались на противопехотной мине при выполнении своих служебных обязанностей, сообщила районная прокуратура.

«2 августа около 10:00 в районную прокуратуру поступила информация о том, что 3 сотрудника саперной компании, занимающейся разминированием, подорвались на противопехотной мине на территории освобожденного села Гараханбейли Физулинского района», - говорится в сообщении.

По информации ведомства, в результате инцидента Ядыгяр Шукуров, 1990 г.р. и Ровшан Ализаде, 1991 г.р. получили различные телесные повреждения, а Гылману Гусейнову 1976 г.р. – была ампутирована правая нога.

Сотрудниками районной прокуратуры был произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза и осуществлены другие процессуальные действия. Районная прокуратура проводит проверку по данному факту.

Н.Аббасова