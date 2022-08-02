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Регион 02.08.2022 11:55

Пристрастие Вашингтона по введению санкций является стремлением США показать свое превосходство, считают в Тегеране

Острое пристрастие Вашингтона к введению санкций против разных стран и использование этой меры указывает на стремление Соединенных Штатов "продемонстрировать свою гегемонию", сообщает агентство "Тасним".

"Острое пристрастие Белого дома к санкциям и их использование демонстрируют гегемонистский подход системы США", - сказал официальный представитель МИД Ирана Насер Канани.

"Смена состава администрации в этой стране никак не меняет этого подхода", - добавил он.

По словам Канани, несмотря на то, что представители администрации президента США Джо Байдена активно критиковали "политику максимального давления", которую проводил предыдущий американский лидер Дональд Трамп, они на практике продолжают применять этот подход.

В МИД Ирана предупредили, что Тегеран намерен решительно реагировать на действия Вашингтона.

"Во-первых, Иран даст твердый, решительный и незамедлительный ответ на настойчивый подход Белого дома по введению санкций. Во-вторых, Иран примет все необходимые меры, чтобы свести на нет возможные негативные последствия таких санкций на торговлю и экономику страны", - отметил официальный представитель МИД Ирана.

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Тэги: ИРАН, МИД, США, САНКЦИИ


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