Баку, Ташкент и Анкара должны формировать экономические коридоры для выхода на внешние рынки - МИД Узбекистана

Азербайджан, Узбекистан и Турция помимо транзитных функций должны формировать вдоль существующих транспортных маршрутов производственно-логистические пункты для поставок на внешние рынки продукции с высокой добавленной стоимостью, заявил и.о. узбекского МИД Владимир Норов.

"Выступая в качестве узловых хабов в своих регионах, Узбекистан, Азербайджан и Турция не должны ограничиваться лишь функцией "транзитных пунктов", а формировать экономические коридоры путем создания вдоль существующих транспортных маршрутов производственно-логистических и сбытовых пунктов", - сказал Норов, выступая во вторник на первом заседании диалогового формата "Узбекистан - Азербайджан - Турция".

При этом он подчеркнул, что "это позволит производить и поставлять на внешние рынки продукцию с высокой добавленной стоимостью".

Норов обратил внимание на особую актуальность, которую приобретает стремление трех стран развивать межрегиональные транспортные коридоры.

По его словам, важное значение для Узбекистана имеет использование транзитного потенциала железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Он также сообщил о начатой активной работе над разработкой технико-экономического обоснования проекта строительства железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан".

"Считаем, что соединение железнодорожного коридора "Китай-Кыргызстан-Узбекистан" с Транскавказским коридором создаст единую транспортную сеть между нашими странами и расширит географию торговли из Китая в Европу. Именно поэтому Узбекистан заинтересован в восстановлении Зангезурского коридора, который мог бы обеспечить кратчайший сухопутный маршрут из Азии в Европу", - отметил Норов.

В заседание диалогового формата "Узбекистан-Азербайджан-Турция", проходящем в Ташкенте, участвуют руководителей министерств трех стран, ответственных за вопросы внешней политики, торговли, экономики и транспорта.