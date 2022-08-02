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Здравоохранение 02.08.2022 12:10

В РФ COVID-19 за сутки заболели почти 9,6 тыс. человек, умерли 48 пациентов - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 9,5 тыс. случаев, что почти на 1,3 тыс. меньше, чем накануне, госпитализированы почти 2 тыс. человек, скончались 48 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

"По состоянию на 2 августа в РФ выявлено 9 560 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 962 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 134,7%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 76 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в семи регионах страны. Ситуация осталась без изменений в двух субъектах, уточнили в оперштабе. Накануне сообщалось о госпитализации 836 человек.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 48 человек, накануне штаб сообщал о 36 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России были зарегистрированы 10 тыс. 824 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 1 тыс. 264. Снижение данного показателя отмечается второй день подряд.

"Выздоровели за сутки 8 573 человека, или на 41,1% больше в сравнении с 1 августа", - добавили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 млн 622 тыс. 103 случая заражения коронавирусной инфекцией, 382 тыс. 517 умерших и 17 млн 990 тыс. 048 выздоровевших.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в РФ на фоне появления новых более заразных подвариантов коронавируса отмечается рост заболеваемости. Также в Роспотребнадзоре заявляли, что в стране отмечается увеличение в штаммовом составе доли новых подвариантов "омикрона" ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность. При этом, как подчеркивали в ведомстве, существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов маловероятно, возвращать коронавирусные ограничения на федеральном уровне необходимости нет.

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