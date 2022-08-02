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Это интересно 02.08.2022 12:45

АИКГФ в августе предлагает гражданам Азербайджана в аренду 216 квартир с правом их выкупа

Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (АИКГФ) в августе предлагает гражданам 216 квартир в рамках механизма осуществления аренды квартир с правом их выкупа.

В сообщении фонда отмечается, что 44 квартиры предлагается в жилищном комплексе в Баку (Хатаинский район, улица Н.Туси). В этом комплексе в аренду предлагаются 2-х и 3-хкомнатные полностью отремонтированные квартиры. Ежемесячная плата составляет 557 манат.

Кроме этого, еще 172 квартиры предлагаются в ЖК в Хырдалане (на 17-ом км шоссе Баку-Сумгайыт). В этом комплексе в аренду предлагаются 1-, 2-х и 3-хкомнатные полностью отремонтированные квартиры. Ежемесячная плата составляет 268 манат.

Фонд отмечает, что с 8 августа будет открыта электронная система для выбора квартир.

В июле 2022 года АИКГФ посредством данного механизма предоставил гражданам 211 полностью отремонтированных квартир.

В целом, до сих пор механизмом аренды квартир с правом их выкупа воспользовались 1847 семей.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).

Р.Ахмедов

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Тэги: АИКГФ, КВАРТИРЫ, АРЕНДА


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