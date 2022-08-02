АИКГФ в августе предлагает гражданам Азербайджана в аренду 216 квартир с правом их выкупа

Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (АИКГФ) в августе предлагает гражданам 216 квартир в рамках механизма осуществления аренды квартир с правом их выкупа.
В сообщении фонда отмечается, что 44 квартиры предлагается в жилищном комплексе в Баку (Хатаинский район, улица Н.Туси). В этом комплексе в аренду предлагаются 2-х и 3-хкомнатные полностью отремонтированные квартиры. Ежемесячная плата составляет 557 манат.
Кроме этого, еще 172 квартиры предлагаются в ЖК в Хырдалане (на 17-ом км шоссе Баку-Сумгайыт). В этом комплексе в аренду предлагаются 1-, 2-х и 3-хкомнатные полностью отремонтированные квартиры. Ежемесячная плата составляет 268 манат.
Фонд отмечает, что с 8 августа будет открыта электронная система для выбора квартир.
В июле 2022 года АИКГФ посредством данного механизма предоставил гражданам 211 полностью отремонтированных квартир.
В целом, до сих пор механизмом аренды квартир с правом их выкупа воспользовались 1847 семей.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).
Р.Ахмедов
Саммит ОТГ состоится в ноябре в Самарканде - Чавушоглу
Баку, Ташкент и Анкара должны формировать экономические коридоры для выхода на внешние рынки - МИД Узбекистана
Байрамов заявил Донфрид о недопустимости присутствия армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана
Maersk улучшила годовой прогноз на фоне подъема стоимости фрахта из-за проблем в цепочках поставок
BP повысила дивиденды, объявила buyback на $3,5 млрд после хороших результатов II кв.
Банки в Азербайджане во вторник на валютном аукционе приобрели около $67 млн
ГААД получит 10,1 млн манатов на строительство автодороги в Уджарском районе
MIDA направит 13,6 млн манатов на строительство жилых зданий в ЖК Сумгайыт-2
ИВ Имишли направит более 560 тыс. манатов на капремонт дорог в селах, где проживают семьи шехидов II Карабахской войны
В Киргизии повышают зарплаты госчиновникам и муниципальным служащим, в среднем почти в 2 раза
Турция намерена довести товарооборот и с Азербайджаном, и Узбекистаном до $10 млрд в год - Чавушоглу
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
ВТБ (Азербайджан) поддержал проект «Летнего университета для молодых лидеров»
Яркие условия Yelo Bank для бизнесменов
Caspian Energy Club возобновил свою деятельность в Казахстане
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ