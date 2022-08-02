В Киргизии повышают зарплаты госчиновникам и муниципальным служащим, в среднем почти в 2 раза

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о повышении заработных плат государственным и муниципальным служащим, рост оклада с 1 августа составил до 250%, сообщила во вторник пресс-служба киргизского лидера.

Согласно подписанному указу "Об условиях оплаты труда государственных гражданских служащих и муниципальных служащих Кыргызской Республики", рост заработной платы в министерствах республики составит в среднем 196,7%.

"Например, по действующим условиям оплаты труда у заведующего отделом министерства начисленная заработная плата с учетом социальных отчислений и налогов в среднем составляет 34 тыс. 445 сомов ($415), то с 1 августа 2022 года в соответствии с установленными нормами законодательства Киргизии о государственной службе заработная плата составит 67 тыс. 749 сомов ($816)", - пояснили в пресс-службе.

В местных государственных администрациях республики рост заработной платы составит в среднем 186,4%, в территориальных подразделениях государственных органов - 220%, в мэриях городов районного значения - до 250%, в айыл окмоту (сельская управа) - до 210%.