В Киргизии повышают зарплаты госчиновникам и муниципальным служащим, в среднем почти в 2 раза

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о повышении заработных плат государственным и муниципальным служащим, рост оклада с 1 августа составил до 250%, сообщила во вторник пресс-служба киргизского лидера.
Согласно подписанному указу "Об условиях оплаты труда государственных гражданских служащих и муниципальных служащих Кыргызской Республики", рост заработной платы в министерствах республики составит в среднем 196,7%.
"Например, по действующим условиям оплаты труда у заведующего отделом министерства начисленная заработная плата с учетом социальных отчислений и налогов в среднем составляет 34 тыс. 445 сомов ($415), то с 1 августа 2022 года в соответствии с установленными нормами законодательства Киргизии о государственной службе заработная плата составит 67 тыс. 749 сомов ($816)", - пояснили в пресс-службе.
В местных государственных администрациях республики рост заработной платы составит в среднем 186,4%, в территориальных подразделениях государственных органов - 220%, в мэриях городов районного значения - до 250%, в айыл окмоту (сельская управа) - до 210%.
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