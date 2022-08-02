Россия хотела бы скорейшего возобновления ядерной сделки с Ираном - Песков

Россия хотела бы, чтобы ядерная сделка по Ирану была возобновлена как можно скорее, но пока остается ряд вопросов, в том числе связанных с недружественными шагами Запада против Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Существуют определённые новые реалии, связанные с недружественными шагами стран коллективного Запада против РФ, которые косвенно проецируются на некоторые положения возможной сделки. Это тоже еще предстоит доработать. Но мы, разумеется, хотели бы, чтобы эта сделка была возобновлена как можно скорее", - сказал Песков журналистам во вторник.
Так он прокомментировал заявления из Вашингтона о том, что США разработали предложения, которые позволят вернуться к полному соблюдению ядерной сделки.
"Насколько мы понимаем, там продолжается еще работа, есть несколько вопросов на повестке дня", - сказал Песков по этому поводу.
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